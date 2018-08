Migliarino: sorprende il ladro in casa e si lancia all'inseguimento

Sorpreso in casa dalla proprietaria che lo ha inseguito, chiamando nel frattempo il 112. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 30 agosto, a Migliarino, nel comune di Vecchiano. I Carabinieri hanno poi rintracciato il ladro, un cittadino di 33 anni della Repubblica Ceca, che nella fuga si era disfatto del portafoglio della vittima, trovato poi lungo la strada, dopo aver preso le 40 euro che erano all'interno.

L'uomo è stato così arrestato per furto in abitazione e condotto al Comando, in attesa della direttissima prevista per la mattinata di oggi davanti al Tribunale di Pisa.