Casa a rischio frana: ladro si intrufola ma viene arrestato

Ha approfittato della non agibilità, per pericolo di frana, di un condominio delle case popolari in via Sacco e Vanzetti a Volterra per tentare di rubare oggetti ed arredi vari da un appartamento, contando appunto sull'assenza degli assegnatari dell'abitazione. E' andata male però ad un 35enne italiano che è stato colto sul fatto e arrestato ieri sera, domenica 17 marzo, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Volterra.

L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo in programma questa mattina al Tribunale di Pisa.