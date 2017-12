Nella serata del 23 dicembre a Cascina, i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 26 anni, originario di Rimini ma residente in città, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Velletri, per il reato di furto aggravato ivi commesso nello scorso mese di novembre.