Sorpresi dal proprietario mentre rubano in casa: un arresto

Si sono arrampicati sulle tubature del gas per raggiungere un appartamento al primo piano, ma quando si sono accorti dell'arrivo del proprietario hanno provato la fuga lanciandosi dal balcone. L'episodio è avvenuto ieri sera, 14 giugno, intorno alle ore 22 a Cascina.

I due ladri sono stati inseguiti dal padrone di casa e dai Carabinieri, nel frattempo giunti sul posto allertati dai residenti.

Uno dei due malviventi, un italiano di 25 anni, è stato bloccato e arrestato per tentato furto, mentre il complice è riuscito a dileguarsi nei campi adiacenti.

Il 25enne aveva con se' uno zaino contenente arnesi atti allo scasso ed un passamontagna.

Da un sopralluogo effettuato all'interno dell'abitazione non è risultato alcun ammanco.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.