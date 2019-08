Deve scontare 4 anni per furto aggravato: 62enne arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, 20 agosto, i Carabinier di Pisa hanno arrestato un 62enne rumeno in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. L'uomo deve scontare una pena di 4 mesi di reclusione per un furto aggravato commesso a Pisa nel luglio del 2017. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato portato in carcere.