Alla guida con la patente revocata: in auto trapani e martelli rubati

La notte scorsa, tra venerdì 12 e sabato 13 ottobre, a Cascina, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un italiano di 24 anni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane, risultato destinatario del provvedimento restrittivo per reati predatori commessi in Piemonte tra il 2016 e il 2017, è stato sorpreso alla guida di un’auto, pur con patente revocata. Nella macchina stava nascondendo diversi materiali di utensileria edile (trapani, flessibili, martelli e avvitatori elettrici), verosimilmente provento di altri reati.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato in carcere a Pisa.