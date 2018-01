Navacchio, ruba merce in un negozio e ferisce la vigilanza: arrestato

E' entrato in un negozio di utensili a Navacchio, nel comune di Cascina, ha preso della merce e ha cercato di uscire spintonando il personale di sicurezza a cui ha procurato anche lievi traumi.

E' successo ieri pomeriggio, 11 gennaio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, con l'aiuto dei vigilantes, sono riusciti a bloccare l'uomo, perquisirlo e arrestarlo per il reato di rapina impropria. La refurtiva è stata riconsegnata al negozio, mentre l'autore del furto, un 35enne georgiano, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, previsto per stamattina.