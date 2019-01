Cerca di rubare un giubbotto e minaccia il vigilante con un pezzo di vetro

Momenti concitati ieri, giovedì 10 gennaio, all'ora di pranzo, all'Oviesse di corso Italia a Pisa, dove un tentativo di furto ha portato ad una escalation di violenza fermata grazie all'arrivo della polizia.

Sono circa le 13 quando un uomo sui 50 anni, magrebino, cerca di eludere la sorveglianza e di uscire dal negozio dopo aver rubato un giubbotto. Viene però bloccato dall'addetto alla security. Il malvivente non si rassegna ed estrae prima un trincetto e poi uno spray al peperoncino. Con la forza viene così accompagnato dal vigilante in una stanza, una sorta di control room, in attesa dell'arrivo della polizia, nel frattempo avvisata dal direttore del negozio.

Il 50enne però dà in escandescenza: lancia prima un estintore al vigilante, poi la staffa che serviva per sorreggere al muro lo stesso dispositivo antincendio. Infine, non ancora contento, ha rotto un quadro appeso al muro, minacciando poi con un pezzo di vetro l'addetto alla sicurezza. Proprio in quel frangente è arrivata la polizia, con la Squadra Volanti, che ha bloccato l'uomo.



La sua identificazione ha permesso di scoprire che si trattava di uno dei 23 arrestati, poi rimessi quasi tutti in libertà, nell'ambito dell'operazione 'Cavalieri 2018' per sgominare il traffico di stupefacenti nel centro città. Il 50enne aveva a suo carico il divieto di dimora, già trasgredito. Per questo il giudice nei suoi confronti aveva emesso l'aggravamento della misura con la custodia in cautelare in carcere.

Al termine del servizio di ieri nel negozio Oviesse l'uomo è finito così in manette per tentata rapina impropria, oltre che per l'applicazione della misura cautelare stabilita dal giudice.