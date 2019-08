Pontedera, sorpreso in una ditta mentre porta via soldi e un PC: arrestato

Tenta il furto in una ditta del centro storico, ma viene arrestato in flagranza di reato. E' successo nella serata di ieri, 25 agosto, a Pontedera. A finire in manette ad opera dei Carabinieri è stato un italiano di 39 anni.

L'uomo è stato sorpreso all'interno dell'azienda. Aveva forzato la porta di accesso ed anche altre tre porte interne, cercando di portare via un PC ed una cassetta che conteneva 100 euro. Il ladro è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza e verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi al Tribunale di Pisa.