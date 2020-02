Via Bonanno Pisano, rubano il portafoglio ad una donna: arrestati

Erano intenti a rubare il portafoglio ad una donna ma sono stati sorpresi in via Bonanno Pisano dai Carabinieri. A finire in manette per tentato furto aggravato un giovane italiano di 23 anni e una sua coetanea macedone. Arrestati e sottoposti ai domiciliari, saranno giudicati lunedì con giudizio direttissimo.