Tenta di rubare il portafogli ad un'anziana turista: arrestata

Nel pomeriggio di ieri, 17 giugno, i Carabinieri della Stazione di Pisa hanno arrestato per tentato furto una donna di origini rom di 25 anni. La giovane è stata sorpresa, nel sottopasso adiacente la Stazione di San Rossore, mentre tentava di rubare il portafogli di un'anziana turista tedesca. In concorso per lo stesso reato sono state deferite altre due donne, rispettivamente di 20 e 17 anni. L' arrestata è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.