Lo portano agli arresti domiciliari: in casa trovano un ricercato

Doppio arresto 'a catena' per i Carabinieri di San Guliano Terme, ieri 22 febbraio. Tutto è partito da un primo furto nel pomeriggio, poi c'è stata la scoperta del ricercato nell'abitazione del primo uomo fermato.

La vicenda è iniziata in un supermercato del luogo. I militari sono infatti intervenuti perché un 58enne italiano era stato sorpreso dalla vigilanza del negozio mentre si impossessava di alcune bottiglie di superalcolici. Una volta prelevato dal punto vendita dai militari, il 58enne è stato portato in caserma per le formalità di rito, con poi l'Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

A quel punto l'uomo è stato portato presso il suo domicilio per eseguire la disposizione. All'interno della casa però è stato identificato un altro cittadino italiano di 47 anni, risultato essere destinatario di un aggravio della misura di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, decisione presa dal Gip di Pisa lo scorso 20 febbraio. A quel punto per il 47enne sono scattate le manette: ora si trova in carcere al Don Bosco.