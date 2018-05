Sfonda con un mattone la vetrata del ristorante per rubare: colto su fatto

Aveva rotto la vetrata con un mattone, era entrato nel locale, interessato a portare via la cassa. Purtroppo per lui i Carabinieri della Stazione di Buti lo hanno colto sul fatto. E' successo alle prime luci dell'alba di oggi, 2 maggio, a Pontedera. A finire in manette un giovane marocchino di 23 anni che aveva dato l'assalto ad un ristorante cittadino.

Il 23enne, accusato di furto in flagranza di reato, è stato trattenuto in camera di sicurezza presso la Stazione Carabinieri di Navacchio, in attesa del rito per direttissima.