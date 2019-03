Turista derubata mentre sale sul treno: arrestate due quindicenni

Hanno approfittato dell'età avanzata di una turista, in difficoltà a salire sul treno, per rubarle il portafoglio. Le baby ladre, entrate in azione nel pomeriggio di ieri, 20 marzo, sono entrambe poco più che 15enni. Una volta individuata la vittima, alla stazione di Pisa Centrale, si sono messe alle sue spalle e, coprendosi reciprocamente, usando anche uno scialle per nascondere i movimenti delle mani, hanno aperto lo zaino dell'anziana e hanno rubato il portafoglio contenente soldi, documenti e alcune carte di credito.

La scena non è però sfuggita agli occhi degli agenti della Polizia Ferroviaria, impiegati in un pattugliamento straordinario per il contrasto ai reati predatori programmato proprio in coincidenza con l’inizio della primavera, quando i turisti cominciano ad affollare la città.

I poliziotti hanno così bloccato le due giovani rom mentre tentavano di allontanarsi con il portafogli in mano. A dispetto della giovane età, le due vantano un curriculum criminale specifico per borseggi eseguiti nelle città d’arte. Entrambe sono state arrestate e condotte in serata nel Centro di prima accoglienza di Firenze.

La Polizia Ferroviaria, oltre a presenziare gli scali di maggior transito, è da tempo impegnata in una campagna informativa congiunta con FS dal nome '..BE AWARE.. alcune regole di autotutela per affrontare in sicurezza il viaggio in treno'. Maggiori informazioni possono essere richieste anche al desk della Polizia Ferroviaria presente a Pisa C.le e a Firenze S. M. Novella o anche presso l’assistenza clienti di Trenitalia Spa.