E' ai domiciliari ma ruba da Tezenis in Corso Italia: arrestata ancora

Aveva appena rubato nel negozio Tezenis di Corso Italia, ma è stata poi fermata dalla Polizia intervenuta in Piazza Vittorio Emanuele in seguito alla segnalazione di una cittadina.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 18 marzo.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla testimone, la donna è stata localizzata dalla Volante. Gli agenti hanno notato che, alla vista dell’auto della Polizia, l'autrice del furto ha cercato di nascondere una grossa busta, contenente vestiti, all’interno di un bar.

Presso il negozio Tezenis gli agenti hanno poi accertato che la donna, con la scusa di provare alcuni capi di abbigliamento, aveva strappato le placchette antitaccheggio e, dopo aver nascosto i capi in una busta, si era allontanata frettolosamente senza pagare, nonostante fosse stata notata ed invitata a fermarsi dal personale del negozio.

La malvivente, identificata per N.A., macedone di 42 anni, residente a Cascina, è stata così fermata dalla Polizia e, essendo stata trovata in possesso di sette capi di abbigliamento appena rubati dal noto negozio per un valore di circa 150 euro, è stata arrestata per furto aggravato e denunciata per ricettazione in quanto trovata in possesso anche di altri capi di abbigliamento risultati rubati al negozio Mango di Corso Italia, per un valore di 250 euro.



Nel corso degli accertamenti è risultato inoltre che la donna avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Così è finita in manette anche per evasione dalla detenzione domiciliare concessa lo scorso 12 gennaio dal Tribunale di Sorveglianza di Pisa, per reati contro il patrimonio.

La 42enne aveva con sé una somma di 690 euro per la quale non ha giustificato il possesso; il denaro è stato sequestrato.

Per i reati di furto aggravato ed evasione la donna, su disposizione del PM di turno d.ssa Paola Rizzo, questa mattina sarà sottoposta a rito direttissimo.