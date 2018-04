Ruba uno zaino ad una turista alla stazione: arrestato

Due arresti nello stesso giorno per la Polizia Ferroviaria di Pisa. Dopo il rocambolesco episodio di ieri mattina, 10 aprile, dove un pellegrino spagnolo ha picchiato un farmacista e ha tentato a più riprese la fuga, nel pomeriggio gli uomini della Polfer sono stati impegnati in un altro episodio avvenuto sempre all'interno della stazione di Pisa Centrale.

A finire in manette un cittadino straniero, di 51 anni, irregolare in Italia, responsabile del furto di un bagaglio.

Mentre per l'episodio della parafarmacia era stata importante la collaborazione di un ispettore della Guardia di Finanza libero dal servizio, in questo secondo caso invece fondamentale l'intervento di un passeggero che, avendo assistito alla scena, non ha esitato a segnalare quanto stava accadendo davanti ai suoi occhi ed ha immediatamente chiamato la Polfer, fornendo precise indicazioni.

Il ladro infatti, avendo approfittato della distrazione di una turista francese in partenza sul treno per La Spezia, aveva preso lo zaino che la donna aveva momentaneamente dimenticato in banchina. Appropriatosi del bagaglio, il 51enne è salito poi sul treno pronto a partire in direzione opposta e, risalendo le carrozze, intanto, rovistava al suo interno. Aveva già preso posto in una delle carrozze di testa quando il tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria ha permesso di coglierlo con la refurtiva ancora in mano.

Dopo alcuni minuti è giunta negli uffici della Polfer la malcapitata turista che, essendo tornata alla ricerca del bagaglio dimenticato, aveva ricevuto l’amara sorpresa. Pensava di aver perso per sempre i valori ed i documenti contenuti nello zaino e si era già messa l’animo in pace disposta a presentare denuncia, ma gli agenti l’hanno subito rassicurata consegnandole il bagaglio e il suo intero contenuto.

La turista ha potuto riprendere la sua vacanza mentre il malvivente sarà presentato in mattinata a giudizio direttissimo per furto aggravato.