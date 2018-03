Trovato in possesso di droga a Cascina: arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, 7 marzo, i Carabinieri di Cascina hanno arrestato un cittadino nigeriano di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno sorpreso lo straniero in possesso di 24 grammi di marijuana, già confezionata per spaccio. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato rimesso in libertà, su disposizione dell'autorità giudiziaria e in ragione delle norme attuative del codice di procedura penale.