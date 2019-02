Calcinaia, guidò ubriaco nel 2016: arrestato, deve scontare 4 mesi

Nella mattinata di ieri, 7 febbraio, i Carabinieri di Calcinaia hanno arrestato un italiano di 28 anni in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. L'uomo deve espiare una pena residua di quattro mesi e 4mila euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza alcolica, reato commesso nel dicembre 2016. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.