Sorpreso con oltre 70 grammi di hashish: arrestato e rimesso in libertà

I carabinieri di Palaia hanno arrestato ieri, domenica 6 maggio, un italiano di 21 anni, sorpreso in possesso di 74 grammi di hashish a seguito di una perquisizione personale eseguita durante dei normali controlli alla circolazione stradale. Dopo le formalità si rito il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della convalida degli atti da parte del Giudice. L'arresto è stato convalidato e il 21enne, finora incensurato, è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.