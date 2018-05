Aveva addosso 20 grammi di hashish: arrestato e rimesso in libertà

Arrestato nel primo pomeriggio di sabato 5 maggio a Pontedera, dai Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile, un italiano di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, tenuto sotto controllo, è stato perquisito per iniziativa dei militari: addosso aveva circa 20 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rilasciato, su disposizione del Pubblico Ministero e in ottemperanza alle disposizioni attuative del codice.