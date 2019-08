Scende dal treno con 10 panetti di hashish nello zaino: arrestato dalla Finanza

Era appena sceso dal treno proveniente da Roma alla stazione di Pisa Centrale e alla vista dell'unità cinofila della Guardia di Finanza ha cambiato direzione nella speranza di non essere controllato. Un atteggiamento però, quello di un senegalese di 44 anni, D.S. le sue iniziali, che ha insospettito le Fiamme Gialle che hanno raggiunto e fermato il passeggero.

L’unità cinofila ha segnalato la sostanza stupefacente all’interno del suo zainetto: una volta aperto sono stati scoperti 10 panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno.

Per il 44enne è scattato l’arresto e questa mattina è in programma l'udienza per direttissima di fronte al Tribunale di Pisa.

Le operazioni, sottolineano dal Comando provinciale della Guardia di Finanza, si inquadrano nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a contrasto della criminalità nella zona della stazione di Pisa Centrale e proseguiranno nei prossimi giorni.