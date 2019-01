Deve scontare un mese di reclusione: 36enne arrestata a Bientina

Nella mattinata di ieri, 9 gennaio, i Carabinieri di Bientina hanno arrestato una donna italiana di 36 anni, in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pistoia. La donna deve espiare una pena residua di un mese di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta, commesso a Pistoia nel 2013. Dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione, dove dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare.