Rubavano nei parcheggi dei supermercati: arrestate due 50enni

Giravano in auto nei parcheggi dei supermercati della zona, pronte a colpire con borseggi e furti quando le vittime abbassavano la guardia. Le volanti della Polizia però, oggi 12 gennaio, erano erano pronte ad impedirlo e così due 50enni nomadi sinti sono state fermate nell'area di sosta sotterranea del Carrefour, a San Giuliano Terme.

L'arresto è avvenuto intorno alle ore 12. Gli agenti, in pattugliamento nell'ambito dei maggiori controlli disposti dal Comitato Ordine e Sicurezza, hanno notato il muoversi sospetto delle ladre, arrestandole prima che compissero un furto ai danni di un'auto in sosta. Le due sono state fermate a bordo di una Fiat 500 bianca, con la quale giravano nel parcheggio alla ricerca di una potenziale vittima. Il rodato modus operandi infatti prevedeva l'aspettare il momento giusto per aprire lo sportello della macchina della vittima quando era distratta, o quando faceva manovra, per poi fuggire con la borsa della malcapitata.

In possesso delle due 50enni è stata trovata della refurtiva, come una borsa provento di un furto eseguito lo scorso 29 dicembre. Il bene è stato già riconsegnato alla legittima proprietaria. Le donne erano in possesso anche di strumentazione usata per togliere l'antitaccheggio dagli indumenti in vendita nei negozi. Le arrestate sono state messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.