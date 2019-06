Prima tenta il furto in una casa, poi dà l'assalto alla chiesa del Cep: arrestato

E' stato arrestato la notte scorsa, tra sabato 8 e domenica 9 giugno, con l'accusa di tentato furto aggravato e continuato un cittadino ghanese di 28 anni.

Intorno all'una di notte un residente del quartiere Cep ha sentito dei forti rumori provenire dal portone d'ingresso del proprio terratetto. Affacciatosi alla finestra ha notato una sagoma nera manovrare con un cacciavite la serratura di casa. A quel punto l'uomo ha urlato nei confronti del malvivente, mettendolo in fuga e, al contempo, ha chiamato il 113.

La Sala Operativa della Questura di Pisa ha inviato immediatamente sul posto due pattuglie della Squadra Volante che hanno iniziato a perlustrare l'area. Nel giro di appena due minuti, una figura corrispondete a quella descritta dal testimone, ovvero di una persona alta, magra, di carnagione scura, in canottiera, è stata notata dai poliziotti.

L'uomo ricercato, infatti, non si era allontanato dalla zona, ma aveva continuato a girare nel quartiere alla ricerca di un altro obiettivo.

Questa volta gli agenti lo hanno intercettato mentre, con un cacciavite, tentava di forzare la porta della chiesa di San Ranieri del Cep.

I poliziotti lo hanno così circondato e, con difficoltà, lo hanno ammanettato al suolo per arrestarlo. L'uomo era infatti fuori di sè, probabilmente per abuso di sostanze stupefacenti e perciò ingestibile.

Il 28enne è stato prima portato in Questura. Lì, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune lettere indirizzate al parroco della chiesa di San Ranieri, tra cui una bolletta dell'acqua, oltre a numerosi arnesi atti lo scasso, tra cui due cacciavite e un piede di porco.

A causa del suo stato di agitazione che non accennava a diminuire, è stato condotto prima al pronto soccorso e poi presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale.