Piazza XX Settembre: blocca il ladro con lo spray al peperoncino

Si è accorto che qualcuno stava cercando di rubargli il portafoglio e si è difeso utilizzando lo spray al peperoncino che aveva in tasca. E' successo questa mattina, martedì 16 ottobre, intorno alle 9, nella zona di Piazza XX Settembre a Pisa, a pochi passi dal Comune.

Un uomo, un pisano sui 60 anni, era seduto su una panchina quando un giovane si è avvicinato cercando di impossessarsi del portafoglio. Ne è nata una colluttazione e il 60enne ha azionato lo spray riuscendo a far desistere il ladro.



Sul posto è poi intervenuta la Polizia con la Squadra Mobile e la Squadra Volante. Il malvivente, un cittadino georgiano sui 35 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato per tentata rapina. Fortunatamente la vittima del colpo fallito non ha riportato conseguenze.