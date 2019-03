Latitante in Brasile torna con l'aereo a Pisa: all'arrivo trova i Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, 30 marzo, i Carabinieri della stazione di Scandicci hanno arrestato un cittadino italiano di 58 anni residente a Pontedera, poiché colpito da un ordine di carcerazione emesso l'11 settembre 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta.

L'accusa è di truffa: un raggiro commesso a Courmayeur il 12 e il 24 gennaio del 2012. L'uomo, per sfuggire alla giustizia italiana, si era trasferito all'estero. Poi la decisione di tornare in patria ed il volo dal Brasile fino in Italia, a Pisa. All'arrivo però ad attenderlo c'erano i Carabinieri di Scandicci, che avevano già scoperto le sue intenzioni.

L'uomo è stato subito trasferito nella casa circondariale 'Sollicciano' di Firenze, dove deve scontare la pena residua di anni 2 e mesi 8 di reclusione.