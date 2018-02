Ponsacco, non esegue i lavori sociali prescritti: arrestato

Nella mattinata di ieri, 16 febbraio, a Ponsacco, i Carabinieri hanno arrestato un 34enne italiano, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pisa, per il reato di mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice. L’uomo era infatti stato condannato, diversi anni fa, per i reati di guida in stato di alterazione alcolica e psicotropica. La pena detentiva era però stata commutata nell’obbligo di prestare lavori di pubblica utilità: il provvedimento è stato negli anni non rispettato e perciò l’uomo inadempiente è stato denunciato e condannato. L’esecuzione della condanna, in regime domiciliare, è arrivata ieri.