Dà in escandescenza in caserma dopo una lite fuori da un locale: arrestato

Fuori controllo nella caserma dei Carabinieri. E' stato arrestato la notte scorsa, tra venerdì 12 e sabato 13 ottobre, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento un ragazzo italiano di 21 anni.

La notte brava è iniziata fuori da un locale di Calcinaia, quando si è accesa una banale baruffa tra i frequentatori. Il ragazzo è stato notato dal personale di vigilanza mentre scavalcava un'inferriata. E' stato così accompagnato in caserma per accertamenti dai militari della Stazione di Bientina.



Giunto negli uffici dell'Arma ha iniziato a scalciare per evitare il controllo, danneggiando anche alcune suppellettili. E' finito così in manette ed è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi in Tribunale a Pisa.