Furioso dopo una lite con coinquilini, aggredisce i Carabinieri

Una lite scoppiata tra cittadini nigeriani terminata con l'arresto di un 25enne. E' successo nella tarda serata di ieri, 27 maggio, a Ponsacco.

Il giovane, dopo aver aggredito alcuni suoi connazionali che tentavano di allontanarlo perchè si rifiutava di contribuire alle spese di vitto e alloggio, si è scagliato contro i Carabinieri nel frattempo intervenuti per sedare l'alterco. Nella colluttazione uno dei militari ha riportato lievi lesioni ad un braccio.

Il ragazzo è finito così in manette per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.