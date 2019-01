Santa Croce, deve scontare 3 anni per maltrattamenti in famiglia: arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, 23 gennaio, i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato un cittadino senegalese di 58 anni, in esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica: l'uomo deve scontare tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Una volta fermato il 58enne è stato portato al carcere Don Bosco di Pisa.