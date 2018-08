Lite tra coniugi a I Passi: marito arrestato per maltrattamenti

E' stato arrestato il 59enne che ieri, 23 agosto, aveva avuto una violenta lite con la moglie (rimasta poi ferita) in via Pietro Giordani, nel quartiere de I Passi. L'uomo era stato accompagnato in Questura dalla Polizia giunta sul posto. In serata sono poi scattate le manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Nella giornata di ieri inoltre le pattuglie della Questura di Pisa, con l’aiuto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, hanno eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità di un minore residente a Pisa, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Firenze, per aver commesso reati contro il patrimonio. Il ragazzo è stato affidato ad una comunità di Massa Carrara.

Identificate inoltre 20 persone nell’ambito dei posti di controllo, soprattutto organizzati nella zona della stazione ferroviaria, e controllati 317 veicoli che transitavano nelle principali vie cittadine.

I servizi continueranno per tutta l’estate con la presenza di pattuglie di pronto intervento nell’arco delle 24 ore e servizi straordinari mirati.