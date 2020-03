Colpisce un conoscente con un tubo: arrestato

Un diverbio per futili motivi terminato con una persona rimasta ferita e un arresto. E' quanto avvenuto a Montescudaio dove i Carabinieri sono intervenuti in seguito ad una lite che aveva visto contrapposti un uomo di 43 anni, italiano, ed un suo conoscente; durante il diverbio il 43enne ha colpito il suo contendente con un tubo in plastica, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Arrestato dai militari, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Livorno e risponderà oltre che di violenza privata, anche della violazione delle disposizioni del decreto Covid-19.