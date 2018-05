Fece prostituire una minorenne: arrestato di nuovo per l'apertura di un night abusivo

Ancora guai per il 67enne già finito in manette lo scorso settembre nell'ambito dell'operazione 'Principessa', quando venne scoperto un giro di prostituzione all'interno di due night club, in cui era coinvolta anche una minorenne.

Ieri, 3 maggio, a Ponsacco, i Carabinieri lo hanno nuovamente arrestato (era ai domiciliari), su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa. L'uomo è stato infatti condannato per il reato di “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento”, commesso a Cascina nel 2010. All’epoca, infatti, aprì un circolo privato che, ad esito di un controllo svolto dalle forze di Polizia nella notte del 13 dicembre 2010, fu scoperto essere un vero e proprio night club.

Il Tribunale ha emesso l’ordine di carcerazione per l’espiazione della pena residua di 2 mesi.