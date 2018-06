Non rispetta l'obbligo di dimora più volte, trovato con la droga: ora è in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 11 giugno, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino senegalese di 23 anni, in esecuzione dell'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura per l'aggravamento dell'obbligo di dimora ripetutamente violato.

Durante le operazioni lo straniero è stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana divisa in dosi e 155 euro, ritenuti provento di attività illecita. Per questo è stato anche denunciato per il relativo reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Adesso il 23enne si trova in carcere.