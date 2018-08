Tentano il furto in casa mentre i proprietari sono in vacanza: un arresto

E' stato sorpreso mentre, insieme ad un complice, stava commettendo un furto la notte scorsa, tra lunedì 13 e martedì 14 agosto, a Santa Croce sull'Arno, all'interno di un'abitazione mentre i proprietari erano in vacanza. A finire in manette un cittadino georgiano di 38 anni, mentre il complice è riuscito a fuggire.



Alla vista dei Carabinieri i due hanno iniziato una fuga nelle campagne. E' così scaturito un inseguimento a piedi che ha permesso di bloccare il 38enne. I militari hanno sequestrato una bandana e un piede di porco utilizzato per l'effrazione di un infisso dell'abitazione. Al termine delle formalità, lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza.