Sorpreso mentre cede droga ad un tossicodipendente: in casa aveva altro stupefacente

Nella serata di sabato 29 giugno a Cascina i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un italiano 40enne. L'uomo è stato bloccato mentre cedeva una dose di eroina per la somma di 20 euro ad un tossicodipendente del luogo, in seguito segnalato alla Prefettura di Pisa.



La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio dello spacciatore, ha permesso di rinvenire ulteriori 14 dosi di analoga sostanza per complessivi 5 grammi, nonché una bilancina di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.