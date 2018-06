Peccioli: ruba la pistola al nonno e se ne va in giro con l'arma in auto

Aveva rubato una pistola al nonno, mentre si trovava in vacanza, e con gli amici si era messo a scorrazzare con l'arma al seguito in auto. E' finito nei guai nel tardo pomeriggio di ieri, 20 giugno, a Peccioli, un giovane italiano di 19 anni, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Terricciola per porto illegale di armi da fuoco.

Il giovane è stato controllato nell’ambito di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale. È stato fermato mentre era alla guida e trasportava altri giovani del posto. I Carabinieri, per via dell’atteggiamento sospetto del 19enne, lo hanno così sottoposto a perquisizione personale e veicolare e hanno rinvenuto 27 grammi di hashish e, sotto il sedile della macchina, una pistola a tamburo calibro 6 e 20 cartucce. Il giovane, subito finito in manette, ha riferito di aver sottratto l’arma al nonno.



Il ragazzo è stato anche segnalato per la violazione amministrativa relativa al possesso di stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.