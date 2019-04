Con la pistola in auto: a casa soldi, cellulari e materiale da pusher

Controlli sulle strade la notte scorsa, tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pisa.

Durante il servizio è stata fermata un'auto, di media cilindrata, condotta da un cittadino albanese, 30enne, incensurato, sorpreso mentre transitava in via Traversagna a Migliarino, nel comune di Vecchiano.

Il nervosismo mostrato dall'uomo al momento del controllo dei documenti ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti che hanno dato esito positivo visto che nell'auto è stata trovata una pistola semiautomatica, calibro 45, munita di tre caricatori contenenti complessivamente 45 colpi dello stesso calibro.

I Carabinieri hanno poi esteso il controllo presso l’abitazione del 30enne, al termine del quale sono stati rinvenuti e sequestrati la somma di 3300 euro, due bilancine di precisione, sei telefoni cellulari e materiale per il confezionamento dello stupefacente. I militari, giunti alla conclusione dei vari accertamenti, hanno così arrestato il giovane albanese per il reato di porto abusivo di armi e munizioni. L'uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.