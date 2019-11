Associazione per delinquere, monete false e ricettazione: arrestato a Ponsacco

Nella serata di mercoledì, 27 novembre, a Ponsacco, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo lo stesso espiare una pena complessiva di 5 anni e 11 mesi di reclusione per associazione per delinquere, spendita di monete false e ricettazione. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso il Carcere di Pisa.