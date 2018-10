San Miniato, agli arresti domiciliari ruba in un appartamento: in carcere

E' stato arrestato a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, ieri mattina, 4 ottobre, dai Carabinieri, uno svedese di 46 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altri reati. Lo straniero, più volte sorpreso lontano dal proprio domicilio, si era reso anche responsabile di un furto in abitazione, commesso lo scorso 14 settembre e scoperto dai Carabinieri. Dopo le formalità, l’arrestato è stato pertanto accompagnato in carcere su disposizione del giudice.