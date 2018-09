Aveva violato più volte la misura del divieto di dimora in Toscana emessa dal Tribunale di Grosseto per reati connessi agli stupefacenti. Così ieri sera, 19 settembre, un marocchino di 23 anni è stato arrestato a Pontedera e accompagnato all'istituto penitenziario Don Bosco di Pisa dai Carabinieri, in esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere.