Viola la misura cautelare: in carcere

Nella serata di ieri, 2 luglio, a Pontedera, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 47anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa. Il provvedimento è scaturito dalle reiterate violazioni della precedente misura cautelare cui il medesimo era sottoposto per reati contro il patrimonio. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.