Ubriaco tenta di evitare l'identificazione e strattona un Carabiniere: in manette

Schiamazzi e grida che l'altra notte hanno disturbato il sonno dei cittadini a Pontedera. Sono intervenuti così i Carabinieri che hanno identificato sei persone, tutte camerunensi, protagoniste della notte brava. Uno di loro, un 39enne, visibilmente ubriaco, per tentare di evitare il controllo, ha opposto resistenza al militare che lo stava controllando, fino a strattonarlo per riprendersi i documenti prima che potessero essere trascritti i suoi dati. Il gesto gli è valso l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità, l'uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi in Tribunale a Pisa.