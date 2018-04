Deve scontare un residuo di pena per rapina: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 10 aprile, a Pisa, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne italiano, in ottemperanza all’ordine di esecuzione del Tribunale di Sorveglianza per i Minori di Firenze, in espiazione di un residuo di pena per i reati di rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere, commessi ad Arezzo nel 2014, quando ancora era minorenne. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso il domicilio del padre, in regime detentivo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.