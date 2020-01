Consegna un grammo di droga per evitare la perquisizione ma Frazy scopre tutto

Controlli intensificati da parte dei baschi verdi della Guardia di Finanza della Compagnia di Pisa, con il supporto delle unità cinofile antidroga, presso la stazione ferroviaria di Pisa.

Nonostante l’elevato flusso di persone in transito, il 'finanziere a quattro zampe Frazy', esperto labrador antidroga, ha segnalato un giovane milanese di 24 anni, dimorante a Pisa, che spontaneamente ha consegnato ai militari 1,20 grammi di hashish.

Il tentativo di concludere il controllo con la consegna dello stupefacente non ha ingannato il fiuto del labrador che ha continuato la ricerca portando così all’individuazione, dopo la perquisizione personale, dalla quale il giovane ha cercato di sottrarsi improvvisando un tentativo di resistenza e fuga, di un panetto di 100 grammi di hashish e di 455 euro in contanti.

I militari hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione del giovane studente, rinvenendo ulteriori grammi di marijuana, nonchè vari strumenti per la triturazione, l’inalazione e il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Il 24enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto in Tribunale per essere processato per direttissima.