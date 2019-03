Strappa la borsa ad una donna e fugge: arrestato

E' finito in manette per rapina ai danni di una donna un ragazzo residente a Fucecchio (Firenze). Il fatto è accaduto alle prime ore del mattino di sabato, 9 marzo, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di San Miniato – Fucecchio. Il giovane, arrivato sul posto con un treno regionale, ha incrociato la donna, anch'essa residente a Fucecchio, e le ha strappato con violenza la borsa che portava a tracolla, dileguandosi subito dopo a piedi.



I Carabinieri della Stazione di San Miniato che si trovavano nei paraggi, attirati dalle urla della vittima, si sono così precipitati nel piazzale, incrociando il ragazzo che stava fuggendo. Sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

La donna è stata soccorsa: fortunatamente ha riportato solo lesioni lievi.



Il malvivente è stato condotto in carcere a Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.