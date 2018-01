Via Pilla, tenta la rapina e minaccia una donna: incastrato dallo scatto sul telefonino

E' finito in manette grazie all'intervento della Polizia un cittadino tunisino: l'accusa è di tentata rapina.

Intorno alle 14.30 di ieri, 12 gennaio, la sala operativa della Questura ha ricevuto una richiesta d’aiuto sulla linea 113 da parte di una cittadina che aveva, da poco, subito un tentativo di borseggio in via Pilla a Pisa.

La donna, mentre conduceva a piedi la propria bicicletta con la borsa legata al manubrio, non si era accorta della presenza di un uomo che, da alcuni metri, la stava pedinando.

Ad un certo punto, mentre stava parcheggiando il mezzo a due ruote, ha avvertito una 'strana presenza' alle spalle e, voltatasi, ha visto un uomo di carnagione scura che teneva in mano il suo portafoglio.

Il malvivente non è rimasto per nulla intimorito ed ha iniziato a minacciare la donna avvicinandosi e facendole il segno con il dito di rimanere in silenzio.

La signora, al contrario, ha iniziato ad urlare a squarciagola, attirando l’attenzione di numerosi passanti e mettendo in fuga il malvivente che nel frattempo aveva abbandonato il portafoglio a terra.

Un passante presente lì sul posto è riuscito a scattare una foto col telefonino. Dopo la chiamata della donna al 113 due pattuglie della Squadra Volante della Questura, diretta dal commissario capo Fabrizio Valerio Nocita, si sono precipitate sul luogo dell’accaduto e tramite le informazioni acquisite dalla vittima e dai presenti, sono riuscite ad intercettare dopo qualche minuto, a meno di un chilometro, un uomo corrispondente alla descrizione dell’autore del tentativo di furto fornita dalla vittima.

Attraverso la foto scattata dal passante al malvivente in fuga è stato poi possibile per gli agenti procedere all’arresto.

Infatti, dall’istantanea sono emersi dettagli significativi dell’abbigliamento indossato dal malfattore al momento della rapina: le scarpe con la suola marrone e la scritta bianca sul giubbino nero, trovati ancora indosso al magrebino, fermato pochi minuti dopo. Lo straniero, con numerosi precedenti, è finito così in manette e il pm di turno ha disposto la traduzione in carcere in attesa della convalida.

Al vaglio della Polizia la posizione di un connazionale del magrebino arrestato che sarebbe stato presente al momento della tentata rapina e che sarebbe poi fuggito insieme a lui.