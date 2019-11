Spintona i Carabinieri per evitare l'identificazione: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 26 novembre, a Pisa, i Carabinieri della Stazione e personale del 6° Battaglione Carabinieri Toscana hanno arrestato un tunisino di 40 anni. L'uomo, controllato in via Cattaneo, ha opposto resistenza per evitare l’identificazione. Nel tentativo di allontanarsi ha spintonato i militari, ma è stato immediatamente bloccato. Nella mattinata di oggi comparirà davanti al Tribunale di Pisa per il rito direttissimo.