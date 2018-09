Era indagato per due furti commessi in concorso tra gennaio e luglio a Pisa. E' finito per questo in carcere un cittadino senegalese di 17 anni, arrestato ieri sera, 19 settembre, dai Carabinieri, in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere.

Dopo le formalità di rito il giovane è stato accompagnato presso il carcere minorile di Firenze.