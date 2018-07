Erano ricercati dalla polizia francese, trovati a Pisa: arrestati

Sono stati arrestati a Pisa, all'alba di oggi 25 luglio, due ricercati destinatari di Mandato di Arresto Europeo. Ad eseguire l'operazione i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pisa, che hanno così assicurato alla giustizia un uomo e una donna romeni, rispettivamente di 30 e 23 anni.

I due stranieri erano indagati da organi di polizia francese per i reati di furto e truffa. Inoltre a carico dell'uomo era pendente anche un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Firenze. I ricercati sono stati individuati in una casa in città: dopo due giorni di osservazione è scattato il blitz, a seguito dell'identificazione certa in particolare del 30enne, che era registrato con un altro nome per eludere le investigazioni.

Dopo le formalità di rito i due sono stati portati in carcere.